"Caditoia ostruita, muro a rischio. Le istituzioni non intervengono". L’ira dei residenti, replica Publiacqua

Una situazione che ristagna, è proprio il caso di dirlo, quella del fossetto laterale di via del Pian dei Giullari. All’altezza del civico 87 l’acqua filtra dal terrapieno e rimane nella zanella. "Così da 3 anni – commentano Matteo Evangelisti Roster e Vally Romoli, residenti – La caditoia è ostruita e non viene pulita. Ci ha detto un tecnico, pagato da noi, che essendo un bene pubblico non possiamo farlo a nostre spese". Silenzi e rimpalli delle istituzioni: "Comune e Publiacqua non rispondono, Alia dice che interviene solo se mandata dal Comune – continuano – Abbiamo scritto anche ad Asl ma non è venuto nessuno, l’acqua è marcia e piena di insetti. Rischia di crollare il muro di contenimento e l’asfalto eroso". Quando piove? "Si forma una pozza lungo tutta la strada pericolosa da attraversare in motorino". Publiacqua rigetta la responsabilità: "Fatti sopralluoghi e verifiche. Il problema deriva dal muro della contigua proprietà privata".