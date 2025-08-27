Cade dalla mountain bike sulle piste dell’Abetone. Grave una 16enne fiorentina: è ricoverata a Careggi

Un pomeriggio di sport e natura sulle montagne dell’Abetone si è trasformato in un incubo per una sedicenne fiorentina che è rimasta gravemente ferita in seguito a una caduta dalla sua mountain bike.

La giovane, residente a Bagno a Ripoli, si trova ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Careggi, ma per fortuna non risulta in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, poco prima di mezzogiorno, lungo il tracciato in discesa che porta all’Arena, la zona di arrivo delle piste da sci dell’Abetone molto frequentata dai biker durante la stagione estiva.

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza avrebbe perso il controllo della bicicletta mentre affrontava il tratto più impegnativo della discesa, finendo rovinosamente a terra.

Nonostante l’urto e i traumi riportati nella caduta, la giovane è riuscita inizialmente a raggiungere con le proprie forze il piazzale della stazione di fronte alla partenza dell’ovovia,dimostrando una notevole forza di volontà e, apparentemente, dando l’impressione di non aver risentito in modo eccessivo della caduta.

Tuttavia, una volta arrivata alla base degli impianti, la sedicenne ha perso i sensi. Immediato l’intervento da parte dei volontari della Misericordia di Abetone, accorsi rapidamente, che hanno prestato i primi soccorsi sul posto prima di trasferire la ferita in una zona dove è atterrato l’elisoccorso Pegaso decollato dalla base di Massa.

I sanitari dell’équipe di emergenza, dopo aver stabilizzato le condizioni della sedicenne, hanno disposto il trasporto immediato in codice rosso verso l’ospedale fiorentino di Careggi.

Andrea Nannini