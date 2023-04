Cadavere a Scandicci, il mistero continua: “Forse è il corpo di un uomo”

Firenze, 8 aprile 2023 – A Scandicci continua il mistero. Dopo il ritrovamento di un cadavere avvenuto ieri in un canale di scolo tra la zona industriale e la località Badia a Settimo, oggi proseguono gli accertamenti delle forze dell’ordine per dare un’identità a quel corpo in avanzato stato di decomposizione.

Oggi sono stati effettuati nuovi sopralluoghi dei carabinieri della compagnia di Scandicci per verificare la presenza di tracce, in virtù delle condizioni meteo favorevoli.

Il corpo, secondo quanto fatto sapere dagli investigatori intervenuti sul posto, coadiuvati dai colleghi della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Firenze e dai vigili del fuoco, potrebbe appartenere ad un uomo ma le condizioni non consentono al momento di dare un giudizio immediato.

Per avere certezza sull’identità del corpo bisognerà attendere l'esame dell’autopsia che verrà effettuata nei prossimi giorni. Al momento i militari stanno vagliando diverse strade, comprese quelle relative alle denunce di scomparsa pervenute.