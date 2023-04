Cadavere in un fosso tra Scandicci e Firenze, è mistero

Scandicci (Firenze), 7 aprile 2023 – Un cadavere è stato scoperto in un fosso in provincia di Firenze.

Il ritrovamento è accaduto nel pomeriggio di venerdì 7 aprile a Scandicci, in località Pontignale, al confine tra Firenze e la stessa Scandicci, in via della Pace Mondiale.

Sarebbero stati alcuni ragazzi a scorgere quel corpo. Immediato l’allarme alle forze dell’ordine. Sono intervenuti la polizia municipale, i carabinieri e i vigili del fuoco. La strada è stata bloccata per lo svolgimento dei rilievi.

A intervenire per i carabinieri il personale di Scandicci supportato dai colleghi della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Firenze.

La persona (ancora difficile stabilire se uomo o donna) sarebbe morta da diverso tempo, visto lo stato in cui versava il cadavere, in decomposizione.

Le indagini sono all’inizio. Si cerca di capire chi sia la donna e da quanto tempo sia lì, confrontando allo stesso tempo le banche dati di persone scomparse. Sul cadavere sarà svolta l’autopsia. Il corpo è stato trasferito all’istituto di medicina legale per gli esami.