A Buywine 240 cantine toscane e 190 buyer

Firenze, 3 aprile 2024 - Sono 240 le cantine toscane che incontreranno oltre 190 buyers esteri provenienti da 41 Paesi nell'ambito di BuyWine Toscana, vetrina B2b del settore vitivinicolo regionale in programma il 10 e 11 aprile alla Fortezza da Basso di Firenze. L'iniziativa è promossa da Regione Toscana insieme a Camera di Commercio di Firenze ed è organizzata da PromoFirenze, con il coordinamento di comunicazione, ufficio stampa e social a cura di Fondazione Sistema Toscana. Nell'occasione, spiega una nota, saranno presentati i dati di questa nuova edizione di BuyWine Toscana che vede tra le novità il ritorno degli operatori dalla Cina dopo l'onda lunga della pandemia, insieme alla crescita di partecipazione da Asia e Sudamerica, mentre gli Usa confermano l'apprezzamento per le etichette toscane. Il taglio del nastro è in programma il 10 aprile, alle 11:30 presso il padiglione Spadolini, alla presenza del vicepresidente della Regione e assessore all'agricoltura Stefania Saccardi, del presidente di PromoFirenze Massimo Manetti, del segretario generale della Camera di commercio di Firenze Giuseppe Salvini, e del direttore di Fondazione Sistema Toscana Francesco Palumbo.