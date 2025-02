Bus per le frazioni. Bocciata la mozione. Ma è polemica sui social

È bagarre politica in consiglio anche su uno studio di fattibilità. Lo aveva chiesto una mozione la consigliera del gruppo misto Sabrina Merenda: fare una valutazione progettuale su un sistema di bus shuttle al servizio dei cittadini che stanno nelle frazioni minori e, senza un mezzo privato, devono recarsi in punti strategici di Impruneta. La mozione è stata bocciata dal consiglio, non senza polemiche. L’assessore ai Trasporti, Irene Marchetti in un post sui social ha spiegato la bocciatura "perché la mozione si lega al cambiamento di viabilità che è stato effettuato nel capoluogo", ossia la pedonalizzazione di piazza Buondelmonti e il cambio di senso delle vie del centro. "È un’affermazione pretestuosa e demagogica". La giunta, dice Marchetti, "sta lavorando a questo progetto già da diversi mesi. È un percorso difficile: coinvolge diversi aspetti organizzativi ed economici e più parti attrici. Sarà un progetto pilota: servirà a testare, per poi incrementare il servizio".

Ma Merenda replica: "Basterebbe leggere il testo della mozione: in tutti i progetti di pedonalizzazione e di nuovi percorsi della viabilità. In tante città sono stati affiancati i servizi di shuttle bus per consentire un accesso ai punti centrali del territorio, come negozi e presidi sanitari. Non c’era volontà polemica, ma solo una proposta costruttiva. Chiedevo un progetto con una mappatura studiata, a partire dal collegamento con le Rose e Baruffi. Avrebbero potuto emendare invece di bocciare, invece l’hanno buttata in politica".

Manuela Plastina