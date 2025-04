Bullismo tra adolescenti. Arriva il testo cult ’D.N.A.’ di Dennis Kelly

Una storia di bullismo tra adolescenti. Al The Square, il nuovo spazio a Le Cure, il 27 aprile (ore 20,45) Zona Crepuscolare e Futura Teatro portano in scena ’D.N.A.’, il testo di Dennis Kelly con la regia di Marco Bartolini. La storia è incentrata su un gruppo di adolescenti che maltrattano un loro compagno, spingendosi troppo oltre. Adam è scomparso. Solo i suoi ’amici’ sanno cosa è successo davvero. Lo spettacolo, quindi, parla di come nessuno spieghi cosa accade nella mente e nell’anima di un adolescente, di scelte dettate dalla paura e di come queste scelte spingono sempre più in basso, una vera e propria spirale. ’D.N.A.’ ha la semplicità e la chiarezza di una tragedia greca filtrata attraverso un episodio di bullismo. Il testo di Kelly, “D.N.A”, esordisce al National Theatre di Londra nel 2007, conoscendo poi in Inghilterra e all’estero numerosissime edizioni ed allestimenti diventando il testo ’cult’ di riferimento sul bullismo. È stato rappresentato dagli studenti di college e scuole di tutto il mondo. Per il suo valore formativo e i temi trattati è entrato a far parte dei programmi di letteratura inglese e nelle scuole dove il teatro è materia di insegnamento.

