Katherine Kelly Lang a Firenze. Brooke Logan al Viola Park, poi una passeggiata in centro

Firenze, 25 novembre 2024 – Katherine Kelly Lang in maglia Viola. Oggi, 25 novembre, la Brooke Logan della famosissima soap opera Beautiful ha fatto visita al Viola Park a Bagno a Ripoli. Sorrisi e foto per l’attrice “numero 1” nel centro sportivo. E la maglia a lei dedicata lo dimostra.

E sui social non mancano le tappe di questa trasferta fiorentina dell’attrice: da Lastra a Signa a Bagno a Ripoli passando per il centro di Firenze dove non è passata inosservata. In molti hanno approfittato per chiedere selfie e autografi. Nei video pubblicati sulle sue pagine social non manca un flash dell’iconico scorcio cittadino in piazza della Repubblica con tanto di giostra illuminata.