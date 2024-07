Tom Hiddleston a Firenze, passeggiate e cena in centro per il celebre attore dei film Marvel

Firenze, 27 luglio 2024 – Il dio dell’inganno che si gode un po’ di relax in Toscana. Tra gli ultimi vip avvistati a Firenze c’è nientemeno che l’attore di fama mondiale Tom Hiddleston. Conosciuto in tutto il pianeta per il suo ruolo di Loki nei film della Marvel Cinematic Universe, l’attore inglese, 43 anni, si è concesso un po’ di riposo prima di ripartire per un nuovo lavoro a Parigi, in occasione dei Giochi Olimpici.

Tom Hiddleston e Zawe Ashton davanti al Caffè Gilli in piazza della Repubblica

L’attore inglese è stato più volte paparazzato in centro con la compagna Zawe Ashton (i due hanno un figlio nato lo scorso ottobre). La coppia è stata avvistata in piazza della Repubblica, davanti allo storico Caffè Gilli.

Dopo le passeggiate in centro, da piazza Duomo a ponte Vecchio, Tom Hiddleston è andato a cena al ristorante Buca Mario in piazza degli Ottaviani, zona Santa Maria Novella. Sulla pagina Instagram del ristorante è stata pubblicata la foto di ‘Loki’ insieme alla proprietaria del locale Costanza Restelli.

Tom Hiddleston al ristorante Buca Mario a Firenze

“Sembra che a Buca Mario ieri sera – scrivono nella didascalia della foto – ci fosse un’aria di Asgard (nella mitologia e nei film della Marvel la residenza degli dei, ndr). L’attore che interpreta Loki è venuto a cena come ospite. Nessuna illusione questa volta, solo un’ottima cena! Loki, che bello è stato averti a cena!”.