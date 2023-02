Braga, tifoso della Fiorentina aggredito in diretta streaming

Il tifoso viola Filippo Ferroni aggredito a Braga in diretta streaming (Video di Passione Fiorentina)

Fiorentina, sei tifosi fermati in Portogallo. Raccolta fondi per pagare le spese legali

Firenze, 17 febbraio 2023 – Una meravigliosa avventura per la Fiorentina, qualche disavventura invece per i tifosi. Siamo a Braga, si è appena conclusa la partita di Conference League che ha visto la squadra viola trionfare contro l’avversaria portoghese (risultato di Braga-Fiorentina 0-4). Filippo Ferroni, un giovane tifoso viola nonché collaboratore del canale Passione Fiorentina, è in diretta streaming su Twitch con altri colleghi per commentare il trionfo della squadra di Vincenzo Italiano. All’improvviso – come si vede nel video della live – il giovane viene aggredito da alcuni ultras del Braga.

Pochi istanti prima dell’aggressione, i collaboratori del canale Passione Fiorentina stanno commentando il risultato della partita. Filippo Ferroni è in diretta live dalla stessa città di Braga. Mentre i giovani appassionati dialogano sull’esito della gara, dalle immagini della diretta si vede il giovane collaboratore alzare lo sguardo. All’improvviso la telecamera del cellulare di Ferroni inizia a muoversi in maniera convulsa. Nessuno capisce cosa sta accadendo, nemmeno gli altri collaboratori collegati in diretta.

Dopo qualche secondo, Filippo Ferroni riappare, ma senza la felpa della Fiorentina. Gli altri colleghi gli chiedono cosa sia successo. E lui prende parola: “Sono stato in questo momento aggredito, probabilmente, da due ultras del Braga. Non li ho visti in faccia – racconta Filippo Ferroni –, ma mi sembravano due giovani”.

“Mi hanno scaraventato a terra e ho preso due pugni. Poi mi hanno rubato la felpa e la sciarpa della Fiorentina, a cui ero molto legato. Fortunatamente non mi hanno preso soldi, cellulare e portafoglio”.

Il giovane continua a raccontare in diretta streaming quello che gli è successo. E nel frattempo si dirige per sicurezza verso il suo albergo. “Sto bene”, rassicura gli altri collaboratori. Ma l’aggressione c’è stata.

Dunque altri scontri, ma questa volta al termine della gara. Prima dell’inizio della partita infatti, alcuni tifosi viola sono stati bloccati prima di entrare nello stadio perché c’erano stati alcuni scontri con la polizia (qui il video). Dopo la violenta scena in strada – ci sono state manganellate e spari con pallini di gomma – alcuni tifosi della Fiorentina sono stati fermati in Portogallo. Da Firenze è partita la raccolta fondi per pagarne le spese legali.