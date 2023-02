Braga-Fiorentina, scontri tra tifosi viola e polizia fuori dallo stadio

Braga, 16 febbraio 2023 - Attimi di tensione a Braga, dove una parte dei tifosi viola sarebbe stata coinvolta in un duro scontro con la polizia locale. Le forze dell'ordine sarebbero intervenute a seguito di alcuni fumogeni accessi pochi istanti prima di entrare nello stadio da parte di un corteo dei sostenitori della Fiorentina.

Scontri polizia-tifosi a Braga

Come si vede in un video sui social, lo scontro sarebbe stato molto violento, con manganellate e spari con pallini di gomma da parte della polizia portoghese per cercare di allontanare i tifosi. Non ci sono al momento notizie su eventuali feriti o persone arrestate.