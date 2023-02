Fiorentina, sei tifosi fermati in Portogallo. Raccolta fondi per pagare le spese legali

Braga, 17 febbraio 2023 – Sei tifosi della Fiorentina sono stati fermati dalla polizia portoghese in seguito agli scontri scoppiati giovedì prima della gara di andata dei play off di Conference League contro il Braga.

Scontri polizia-tifosi a Braga

Attraverso un post sulla pagina facebook “Fuori dal Coro”, tra i più seguiti della Curva Fiesole e dei tifosi viola, è partita un'iniziativa per riportare a Firenze i supporter trattenuti in stato di fermo a Braga, con una raccolta fondi per le spese legali.

“Sei dei nostri ragazzi - si legge nel post - si trovano in questo momento in stato di arresto a Braga. Questa mattina verranno processati per direttissima e le ingenti spese legali ci vedono costretti a chiedere una mano a tutti. Dopo i vili attacchi della polizia al corteo diretto allo stadio, colpendo chiunque indistintamente, non possiamo cedere di un millimetro neanche sul campo giudiziario: ogni cifra donata sarà utilizzata per le spese legali, ogni vostro contributo sarà fondamentale: aiutateci a riportare a casa i nostri ragazzi!". Stamani sui cancelli dello stadio Artemio Franchi è stato anche affisso uno striscione a firma 1926 con scritto “Liberate i nostri fratelli”.