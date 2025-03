Aggredisce la compagna davanti ai figli, allontanato da casa

Firenze, 24 marzo 2025 - Aggredisce la compagna davanti ai figli. La polizia è intervenuta domenica 23 marzo in un appartamento di via Ghibellina per un caso di violenza domestica. A dare l’allarme è stata una donna peruviana di 27 anni, che ha chiamato il 112 NUE denunciando l’aggressione da parte del compagno.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti di via Zara, l’uomo, un 31enne peruviano, probabilmente sotto l’effetto dell’alcol, al culmine di una lite avrebbe colpito la compagna con diversi pugni al volto. La scena si è consumata davanti ai due figli minori della donna, di 7 e 13 anni.

Dopo gli accertamenti, nei confronti dell’uomo è stata disposta la misura dell’allontanamento dalla casa familiare.