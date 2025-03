Firenze: addio a Tony, storico parrucchiere. Curò il look di Matteo Renzi

Firenze, 23 marzo 2025 – E’ stato il parrucchiere di Matteo Renzi (a cui, quando divenne premier, fece cambiare look convincendolo a tagliarsi il ciuffo) e Dario Nardella. Ma la bottega di Tony Salvo, in via Sant’Agostino, per oltre 60 anni ha rappresentato un vero e proprio punto di riferimento non solo per i residenti del quartiere d’Oltrarno ma anche per tanti altri fiorentini della cosiddetta periferia.

Sulle sue poltroncine stile anni Ottanta però non era difficile imbattersi in allenatori, giocatori della Viola, professionisti e politici di ogni sorta. Tony, ieri, si è spento all’età di 87 anni dopo aver lottato come un leone contro un male incurabile.

Aveva chiuso il negozio – ora preso in gestione dal vicino ristorante Da Fulvio – nel 2023: a pesare nella scelta furono, raccontò a La Nazione, “le difficoltà generali nel portare avanti un’attività commerciale e questioni personali”.

Tony era anche famoso, soprattutto tra i turisti, per i suoi cartonati esposti in vetrina, come quello dell’ex presidente del Consiglio dei ministri sostituito poi dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso.

Originario di Teano, il parrucchiere di Santo Spirito imparò il mestiere da ragazzo, andando a scuola la mattina e lavorando da garzone, il pomeriggio, da un parrucchiere della piazza. Correva il 1951, anno in cui decise di trasferirsi a Firenze. Ieri, la notizia della morte di Tony ha gettato nello sconforto tutto il rione, che amava e a cui era affezionato (non era difficile vederlo passeggiare nelle strade d’Oltrarno dove tornava per un caffè e per due chiaccheire con i vecchi amici).

Il leader di Italia Viva, molto legato a Salvi, ha voluto ricordarlo ieri sera, raccontando anche qualche aneddoto sul loro rapporto, durante la presentazione del suo ultimo libro, L’Influenzer, al teatro Puccini.

AnPassan