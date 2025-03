Le nomine dell’Autorità portuale. Renzi: "Non mettete un mediocre"

"Mettete qualcuno di decente e autorevole, che non sia un amichetto, un mediocre, alla guida dei porti di Genova e La Spezia. Ho l’impressione che Giorgia Meloni sia la donna non del merito". Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ieri pomeriggio a margine della presentazione del suo libro ‘L’influencer’, che si è tenuta a Genova e successivamente presso l’Nh Hotel alla Spezia. "Siccome ci sono persone che possono fare bene il loro lavoro, le mettano il prima possibile", ha aggiunto Renzi. Poi, parlando ancora della premier: "Sono preoccupato per la situazione internazionale, avremmo bisogno di leader, invece lei si preoccupa di prendere i cuoricini su Instagram e non di gestire le grandi questioni del Paese".