Per tanti anni in tv. E’ morto Giorgio Masala, tifoso viola per sempre

Firenze, 22 marzo 2025 – Un cuore viola grande così che lo portava spesso a polemizzare con arguzia e passione sulle vicende della Fiorentina. E’ morto ieri Giorgio Masala, un’istituzione del tifo viola, uno dei volti più conosciuti dal popolo gigliato insieme al mitico Mario Ciuffi e a Salvatore Scaravilli. Masala ha animato per tanti anni le accese puntate di Calcio di rigore, trasmissione must per tanti tifosi della Fiorentina in onda su Tvr TeleItalia.

Un pezzo di storia di calcio locale ormai tramontata in cui forse la passione per il pallone era vissuta sì con entusiasmo ma forse, rispetto a oggi, anche con più disincanto e goliardia.