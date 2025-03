Bonus per gli affitti. Approvati i fondi

Contributi per l’affitto, arrivano i bonus. La giunta ha approvato uno stanziamento di 133.000 euro, di cui 105.000 messi a disposizione dal Comune (+8,25% rispetto all’anno precedente), e la parte restante dalla Regione. "Il diritto alla casa è un pilastro della nostra idea di società e non può essere lasciato all’incertezza delle scelte governative – ha detto il vicesindaco Yuna Kashi Zadeh - l’amministrazione conferma con i fatti il proprio impegno nel sostenere le famiglie e i cittadini più fragili della nostra comunità. Il contributo affitti è una misura importante per garantire il diritto alla casa a chi ha redditi più bassi e non può permettersi i prezzi del mercato privato".

Il contributo affitti è uno strumento per rispondere ai bisogni abitativi della popolazione con limitata capacità reddituale, diretto agli inquilini di immobili privati e finalizzato a diminuire l’incidenza del costo della locazione sul reddito delle abitazioni reperite sul libero mercato. Anche per quest’anno la legge nazionale di Bilancio non ha finanziato il fondo statale per il sostegno al contributo affitti. La graduatoria definitiva per l’assegnazione dei contributi è stata approvata il 6 dicembre. Complessivamente sono arrivate 291 richieste, di cui 210 ammesse.