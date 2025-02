Bonus famiglie. Contributo di 500 euro

MiceliNella legge di Bilancio è stato previsto il rifinanziamento della social card una tantum da 500 euro per le famiglie con Isee sotto i 15mila euro. Si tratta del contributo una tantum per la spesa di beni di prima necessità detto “Carta dedicata a te“. È previsto un decreto interministeriale che dovrà riformulare in dettaglio l’importo ed eventuali nuovi requisiti. Al decreto seguiranno anche le istruzioni dell’Inps. Lo scorso anno il relativo decreto è stato emanato a giugno e la distribuzione delle carte è stata effettuata a settembre raggiungendo più di un milione e 300mila famiglie. Ricordiamo di seguito le norme in vigore, che potrebbero con tutta probabilità essere anche riconfermate: nuclei familiari di almeno tre persone residenti in Italia con un Isee inferiore a 15mila euro. Non essere beneficiari alla stessa data del decreto attuativo di altri sostegni come reddito di Cittadinanza; reddito di inclusione; qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà (Naspi; indennità di mobilità); fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; cassa integrazione guadagni; disoccupazione agricola o altre forme di integrazione salariale, o di sostegno erogate dallo Stato. Altro requisito di cui si tiene conto è la numerosità del nucleo familiare e la presenza di minori. La definizione dei nuclei che avranno diritto alla carta 2025 potrebbe essere modificata. Si ricorda che la definizione puntuale spetta ai Comuni sulla base delle caratteristiche attuali della popolazione residente. Si ricorda che per avere la social card, non occorre fare domanda, sono i Comuni a individuare e contattare le famiglie. L’importo viene poi erogato attraverso una carta Postepay da ritirare negli uffici postali. Il contributo è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

Le domande a: [email protected]