Bimba scomparsa a Firenze, l’appello: “Chiunque abbia notizie chiami le forze dell’ordine”

Firenze, 11 giugno 2023 – "La piccola Cataleya Alvarez è scomparsa da sabato pomeriggio a Firenze. Condivido e faccio appello a chiunque abbia informazioni a contattare le forze dell'ordine. Ricerche in corso anche con i cani molecolari". Così sui suoi profili social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, per aiutare nelle ricerche della bambina peruviana di 5 anni della quale si sono perse le tracce da ieri pomeriggio, quando si sarebbe allontanata dall'edificio dell'ex hotel Astor, dove vive con la famiglia e dove abitano altre decine di persone che hanno occupato la struttura nel settembre scorso.

"Stiamo seguendo con la massima attenzione, in costante contatto con i Carabinieri, le ricerche della bambina scomparsa in città ieri sera. Preoccupati, siamo vicini alla mamma e confidiamo nel lavoro delle forze dell'ordine”. Così il sindaco Dario Nardella su twitter per la scomparsa della bambina.

“Siamo molto angosciati dalla scomparsa della bambina, siamo concentrati nelle ricerche, rilanciamo l'appello che chiunque abbia notizie o abbia il minimo sospetto di averla intercettata si faccia avanti”. Lo ha detto l'assessore al Sociale Sara Funaro dopo un sopralluogo nell'ex hotel da cui è scomparsa una bambina di 5 anni a Firenze. Funaro ha confermato che il Comune chiese alle autorità competenti di fare lo sgombero subito a settembre 2022 quando c'è stata l'occupazione e che alcuni giorni dopo la proprietà fece denuncia in procura. “Ma ancora non è arrivato il decreto di sequestro preventivo che permette di intervenire”, ha spiegato l'assessore Funaro sottolineando che le “amministrazioni comunali non possono intervenire in autonomia ma si coordinano con le altre autorità”.