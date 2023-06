Bimba scomparsa, chi è la piccola Kata

Firenze, 11 giugno 2023 – Ora dopo ora sale l'ansia per la piccola Kataleya Mia Alvarez Chicllo, detta Kata, scomparsa ieri pomeriggio intorno alle 13 da Firenze, in zona Novoli.

Kataleya, di origini peruviane, ha 5 anni e vive con la mamma e un e un fratellino di 7 anni nell’ex hotel Astor dove abitano altre decine di persone che hanno occupato la struttura nel settembre scorso

La bimba al momento della scomparsa indossava una t-shirt bianca e un paio di pantaloni viola e scarpe nere. Ha occhi e capelli castani ed è alta 115 centimetri

La madre di Kataleya si chiama Katherine Alvarez e lavora come dipendente in un supermercato Carrefour del centro. La giovane madre ha lanciato un appello disperato: “Chiedo che mi aiutiate a cercarla in qualche maniera. Sono passate troppe ore e non so niente”.

Spesso accadeva che Kata, mentre la madre era al lavoro, passasse del tempo a casa dello zio, a giocare con un cuginetto

Una vicina ha raccontato che Kata stava giocando con sua figlia e che, dopo un bisticcio "la mia bambina è venuta in casa. Pensavo che Kata fosse rimasta a giocare fuori con suo fratello".