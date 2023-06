Bambina scomparsa a Firenze, la disperazione della mamma: “Aiutateci a ritrovarla”

Firenze, 11 giugno 2023 – Per tutta la notte ha seguito le ricerche dei carabinieri, ancora in corso, per trovare la sua bambina poi ha iniziato a girare per il quartiere chiamando ad alta voce il nome della sua piccola.

É disperata la giovane mamma di Cataleya, la bimba peruviana di 5 anni scomparsa da ieri pomeriggio a Firenze, nella zona tra via Maragliano e via Boccherini, dove la donna vive, con la bambina e il fratellino, in un ex albergo dismesso a causa del Covid e occupato da un paio di anni da decine di famiglie straniere.

Ad accompagnare la donna due giovani amiche, e il richiamo materno si unisce a pianto e disperazione per la bambina che non si trova. Intanto sono sempre concentrate in quel palazzo occupato le ricerche di Cataleya.

Nella notte lo stabile è stato perlustrato con i cani dai carabinieri che hanno anche visitato un altro palazzo vicino, seguendo il fiuto di uno dei due animali. Stamani presto poi sono nuovamente tornati con i cani nello stabile occupato.

Secondo quanto riferito da qualcuno, da immagini registrate dalle telecamere della zona, si vedrebbe la bambina uscire da un cortile del palazzo e poi rientrarvi. Il palazzo avrebbe però almeno un'altra uscita.