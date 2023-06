Bambina scomparsa, la solidarietà di Firenze: “Massima condivisione per trovare la piccola Kata”

Firenze, 11 giugno 2023 – “Massima condivisione per la piccola Kata”, Firenze si mobilita. Il passaparola si è esteso in un lampo appena appresa la notizia della bambina scomparsa ieri, 10 giugno, intorno alle una. In Rete e sui social le condivisioni con la foto e la descrizione della bambina corrono veloci. Così, di pagina in pagina, si moltiplicano i commenti di solidarietà: “Vogliamo aiutare a cercarla”, scrivono in molti, alcuni anche abitanti della zona che continuano a lamentare lo stato di degrado in cui versa il quartiere. La piccola Kataleya Mia Alvarez Chicllo, detta Kata, è scomparsa dall’ex Hotel Astor in via Monteverdi.

Carabinieri e vigili del fuoco sono impegnati senza sosta. La madre, Katherine Alvarez, disperata ha diffuso un appello per trovare la sua Kata e già ieri sera amici e parenti hanno creato volantini con la foto della bimba dandosi appuntamento in piazza Dalla Piccola, non lontano dal luogo della scomparsa, per cercarla.

E anche online “emergenza24” ha diffuso l’appello per la massima condivisione: “Indossava una t-shirt bianca e un paio di pantaloni viola e scarpe nere. È alta 115 centimetri. Chi avesse informazioni informi le forze dell’ordine”.