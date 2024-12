Biagini nuovo presidente di Gida

Prato, 11 dicembre 2024 - Nuovo capitolo per Gida, storica società pratese di gestione della depurazione e del riciclo delle acque, che da oggi entra sotto la guida della nuova governance nominata dall'assemblea dei soci. A seguito della recente acquisizione da parte di Alia Multiutility, il nuovo presidente, Andrea Biagini, assume il timone di Gida succedendo ad Alessandro Brogi. Biagini, esperto in tematiche energetiche e ambientali, vanta, spiega una nota di Alia, "una solida formazione accademica in Economia aziendale e Corporate governance, con un Master in Economia e gestione dei servizi di pubblica utilità conseguito presso l'Università Bocconi. Imprenditore nel settore energetico, ha alle spalle una carriera professionale caratterizzata principalmente dalla lunga esperienza nel Gruppo Hera. La sua nomina segna l'avvio di un nuovo corso per Gida, in linea con gli ambiziosi obiettivi di Alia Multiutility per i prossimi tre anni". "Siamo pronti a lavorare con tutti gli attori locali per rafforzare il ruolo di Gida come punto di riferimento per il distretto tessile e per la comunità intera' le parole di Biagini. Il nuovo cda di Gida è composto da Franco Cristo, dirigente di Alia, Isabella Dominicucci e Daniela Santianni, dipendenti di Publiacqua, e Fabio Reali, industriale pratese e presidente del Consorzio progetto Acqua.