Benedetta e Gianluca, la storia d'amore nata nel borgo “paradisabile” di Londa

Finalmente hanno coronato il loro sogno d'amore. Una bellissima festa, con tanto di invitati, ed un matrimonio simbolico hanno suggellato l'amore di Benedetta e Gianluca, due ospiti del borgo paradisabile di Vierle Nespolo, una piccola località sopra Londa. In questo piccolo angolo di paradiso terrestre, nella fattoria sociale gestita dall'associazione onlus,“Quei ragazzi, lavori in corso” i due si sono incontrati. La scintilla è scoccata a settembre 2021, quando Gianluca ha iniziato a risiedere stabilmente nel borgo. In mezzo alla natura, attraverso la cura degli animali che popolano la fattoria, i ragazzi si sono avvicinati sempre di più, fino ad innamorarsi e diventare inseparabili.

“Un sole colmo e splendente mi guida nel porto desiderato e con la mano tremante lascio l'abitacolo per andare in un mondo dei fiori”, scrive Benedetta in una sua poesia “dedicata ad un sogno che prima o poi avverrà”. Ed almeno uno dei suoi sogni si è avverato.“In un posto incantevole, nel verde della natura ho trovato l'amore”, si legge nel biglietto di invito alla festa di fidanzamento, che è stata una festa dell'amore e dell'unione. Accanto a Benedetta parenti, amici e la sua mamma, Paola Massarelli, presidente dell'associazione Casa dell'Iris, che da anni si occupa, anche tramite la Fondazione di partecipazione Ora con Noi, di progetti di integrazione, autonomia e crescita di ragazzi disabili del quartiere 4, nella città e nel territorio. “E' quello che voleva Benedetta – spiega – e il suo desiderio si è avverato. I ragazzi erano emozionatissimi”, racconta. La festa è stata animata dal caricaturista Magdy Hassan, che collabora con diverse associazioni di giovani diversamente abili.