La Befana vien di giorno: migliaia nelle piazze per la “vecchietta”

Firenze, 6 gennaio 2025 – Tante befane a Firenze, con migliaia di persone in piazza per gli eventi organizzati in tutta la città. In piazza della Repubblica dieci streghette si sono calate dall’Arcone: una performance “che ha lasciato a bocca aperta tutti – racconta Franco Marinoni, direttore di Confcommercio Toscana, organizzatrice dell’iniziativa insieme a Comune di Firenze, Acrobatica e JT&T srl – Una bella festa di popolo. La partnership con Conad e con pasticceria Sieni e ci ha consentito di distribuire dolci a tutti i bambini”. Presente anche la sindaca Funaro.

La Befana in piazza della Repubblica (foto Giuseppe Cabras/New Press Photo)

Befana anche nel Quartiere 4 per la prima volta in collaborazione tra il Quartiere e la galleria commerciale Esselunga di via Canova, anticipata dallo spettacolo dei Pupi di Stac e della banda della Misericordia di Malmantile, dopodiché la Misericordia di via del Sansovino ha distribuito le calze. Poi la Befana è arrivata come ogni 5 gennaio in piazza dell’Isolotto con i Vigili del fuoco e il loro Gruppo storico: è stato bruciato il tradizionale fantoccio e si è ballato insieme alla street band Camillocromo.

A Firenze la Befana è arrivata anche navigando sull'Arno a bordo di un Dragon Boat: è approdata al pontile dei Canottieri Comunali Firenze in lungarno Ferrucci per portare calze piene di dolci ai bambini. L'iniziativa è stata organizzata dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) di

Firenze e dai Canottieri comunali Firenze. Le Florence dragon lady-Lilt, le donne operate al seno che fanno parte degli equipaggi delle 'barche di drago’, e le altre socie della Canottieri comunali vestite da befane hanno offerto dolci, pandori, panettoni, the e cioccolata calda e hanno invitato tutti a una gita sul fiume a bordo dei Dragon boat. La Scuola italiana cani salvataggio ha sorvegliato le escursioni in Arno e, con i suoi cani, ha garantito una presenza graditissima da adulti e bambini. «Le befane-vogatrici portano dolci e sorrisi ai bambini ma anche un messaggio a tutti: attraverso la prevenzione, la diagnosi precoce, le cure e lo sport la lotta al tumore è una sfida possibile» commentano Alexander Peirano, presidente Lilt Firenze e Gabriele Maciocco, vicepresidente Canottieri comunali Firenze. La Florence dragon lady Lilt è una squadra composta da donne operate di tumore al seno che praticano il dragon boat, una disciplina sportiva dalle antiche origini orientali, che negli ultimi anni si è diffusa in tutto il mondo, su barche con la testa e la coda a forma di drago.

La Befana in piazza della Repubblica (VIDEO)

Nel pomeriggio folla davanti alla Loggia dei Lanzi in Piazza della signoria, per veder scendere la Befana della Loggia dei Lanzi. L’evento organizzato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze, con la collaborazione delle Gallerie degli Uffizi ed il Patrocinio del Comune, vede accrescere ogni anno il numero di curiosi che attirati da questo momento magico, si soffermano a guardare la calata della anziana signora, che con l’aiuto di cinque vigili del fuoco assicura l’importante sacco a terra. L’area intorno alla Loggia dei Lanzi è stata caratterizzata da una atmosfera fiabesca soprattutto per il lancio di coriandoli e caramelle da parte dei “pompieri”. Quella degli Uffizi è soprattutto una Befana di solidarietà a tal proposito il presidente di Pallium ODV, Tullio Aggio, ha sottolineato: "Ringraziamo Vigili del Fuoco Firenze, e Associazione 50 minuti, Vecchie Glorie Calcio Storico, per l'invito ad essere presenti in piazza della Signoria. Anche nei momenti di festa non dobbiamo dimenticarci delle persone fragili e di tutti quelli che si adoperano per dare loro un aiuto". Anche per questo anno la festa della Befana nel territorio Fiorentino è stata realizzata grazie al sostegno della ditta dolciaria fiorentina Caffetteria Bartolini situata sopra la Loggia dei Lanzi (Galleria degli Uffizi), della Unicoop di Ponte a Greve; dalla Misericordia del Galluzzo, dall’Associazione Nazionale vigili del Fuoco Sez. Firenze, il Gruppo Storico VVF Firenze ; il Personale del Comando di Firenze oltre al Personale della Galleria degli Uffizi e del Comune di Firenze.

A Campo di Marte, alla sede dei Verdi di San Giovanni, le Befane sono arrivate con le Harley Davidson, accompagnate da Guapa Muerte; e qui hanno consegnato le calze, offerte dai Verdi, a circa 200 bimbi.