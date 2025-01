La Befana è una rockstar: pienone ovunque in Toscana per la vecchina

Firenze, 6 gennaio 2025 – Ormai possiamo considerarla una rockstar. Passano le generazioni, ma il fascino della Befana in Toscana rimane intatto. Ed è pienone nel pomeriggio del 6 gennaio nelle piazze dei centri storici toscani. Dove i Comuni avevano organizzato l’appuntamento con la vecchina in collaborazione con i vigili del fuoco e una serie di sponsor.

Dall'alto in senso orario: le piazze di Pistoia, Firenze, Prato e Empoli nel giorno della Befana. Le feste sono state organizzate dai Comuni con i comandi dei vigili del fuoco e vari sponsor

Il programma della festa è stato ovunque più o meno lo stesso. La grande attesa del pomeriggio, con grandi e piccini che hanno aspettato l’arrivo della Befana a suon di musica e balli. Padroni di casa, i primi cittadini, che hanno atteso insieme ai piccoli e ai loro familiari.

Poi, all’imbrunire (tranne a Firenze, dove è arrivata in mattinata) ecco la vecchina che scende dal cielo, calandosi dai campanili delle cattedrali, come avvenuto a Prato e Pistoia. Quindi la discesa tra la gente e la distribuzione di altri regali e dolciumi.

Loro, con il naso all’insu, sono stati i veri protagonisti: i bambini, accompagnati da genitori, nonni e parenti, hanno potuto vivere la magia di feste ovunque ben riuscite. Doppia la festa a Firenze, dove la Befana si è presentata in piazza della Repubblica e in piazza della Signoria. Gremita a Empoli piazza Farinata degli Uberti, così come coloratissime e affollatissime sono state le feste di Prato e Pistoia. In provincia di Pisa è stata Cascina il palcoscenico per l’arrivo della vecchina.