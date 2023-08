Base Nato a Firenze, Bettarini: “No ripercussioni negative per la cittadinanza”

Firenze, 31 luglio 2023 - Sulla riorganizzazione della caserma Predieri di Rovezzano, a Firenze, dove sorgerà il quartier generale permanente della Multinational Division South della Nato "non ci saranno ripercussioni negative per la cittadinanza e non ci saranno disagi". Lo ha detto l'assessore al bilancio del Comune di Firenze Giovanni Bettarini, rispondendo in Consiglio comunale ad un question time di Roberto De Blasi (M5s). "Ripeto, non ci saranno disagi o difficoltà per la cittadinanza - ha aggiunto -. Si tratta della riorganizzazione di uffici e personale".

"L'apertura di una nuova base Nato a Firenze ci lascia alquanto perplessi - ha replicato De Blasi -. Inutile negare che qualche preoccupazione questa novità sta creando in chi abita nella zona di Rovezzano ma anche in molte associazioni fiorentine che ne hanno denunciato il pericolo. E' chiaro ed evidente che in condizioni di allerta militare la zona verrebbe militarizzata, appunto per proteggere quanto verrà installato nella caserma Predieri".