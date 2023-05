Alla caserma Predieri di Rovezzano il comando di Divisione Sud delle forze di terra della Nato

Sarà alla caserma Predieri di Rovezzano il quartier generale permanente della Multinational Division South (Mnd-S) della Nato che avrà autorità sulle forze terrestri assegnate dall’Alleanza nell’area di responsabilità. La realizzazione del nuovo comando, spiega una nota, rappresenta un passaggio fondamentale per la riconfigurazione della divisione ‘Vittorio Veneto’ in un comando della Nato Force Structure poiché doterà l’Italia "di una infrastruttura moderna in grado di ospitare lo staff della Mnd-S e i sistemi di comunicazione e informazione, indispensabili per garantire la connessione e l’interoperabilità in ambito Nato". Il Permanent Hq sorgerà all’interno della caserma "Predieri", in un’area attualmente occupata da due edifici degli anni ‘40, per una superficie complessiva di circa 10.000 metri quadrati. Nei giorni scorsi alla presenza del generale di corpo d’armata Carlo Lamanna, comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito e Capo Gruppo del Progetto per la costituzione della Multinational Division South (Mnd-S) e del generale ispettore Giancarlo Gambardella, direttore di Geniodife, c’è stato il formale passaggio di responsabilità del progetto per la realizzazione del comando Nato tra il 7o Reparto Infrastrutture di Firenze, che ha progettato l’edificio del futuro quartier generale, e Geniodife, a cui spetta l’affidamento e l’esecuzione dei lavori. Durante la progettazione "è stata posta particolare attenzione alla sostenibilità ecologica della nuova costruzione, con basso impatto ambientale".