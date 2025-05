Baroque Festival. Note d’altri tempi nei luoghi d’arte

Al via domani la decima edizione del Baroque Festival Florence, unica rassegna di musica barocca nel centro storico che prevede, fino al 27 giugno, 14 concerti con musicisti di rilevanza internazionale, in un ambiente di grande valore artistico normalmente chiuso al pubblico: la sala Capitolare di Santa Felicita, con affreschi di scuola giottesca, oltre che in altri luoghi di grande interesse storico-artistico, come la chiesa di Santa Felicita (con il suo stupefacente Pontormo) o l’ex oratorio di Santa Maria Vergine della Croce al Tempio in via San Giuseppe, ora Auditorium Santa Croce al Tempio o la basilica della Santissima Annunziata, con un’escursione fino alla romanica pieve di San Martino a Sesto. La rassegna è organizzata da Konzert Opera Florence, associazione musicale senza scopo di lucro che da anni propone concerti di musica rinascimentale e barocca in luoghi di interesse artistico. Stasera (ore 21) il primo evento è alla chiesa di Santa Felicita al Ponte Vecchio. Federico Del Sordo (organo) e Angelo Goffredi (voce) presentano ’Senza l’organo il canto silet’: organo, voce e liturgia fra i secoli XVI e XVII con le musiche di Girolamo Frescobaldi, Giovan Battista Fasolo, Giovanni Paolo Cima, Lodovico Grossi da Viadana, Giovanni Maria Trabaci. Questo primo concerto immerge l’ascoltatore nel periodo del primo Seicento italiano in cui nasce la pratica dell’alternatim, con l’organo che poteva sostituire il coro suonando parte dei versi della liturgia: nascono così anche le prime forme strumentali e si rendono indipendenti dal canto. Il luogo della chiesa di Santa Felicita è l’ambiente perfetto per il concerto in quanto l’organo utilizzato è quello di Zeffirini del 1572 con un temperamento originale mesotonico. Ingresso a offerta libera. Prenotazioni: 3758914223.