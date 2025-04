Bande rumorose sull’A1. Problema risolto a metà

Risolto solo a metà il problema dei forti rumori provocati dalle bande sonore poste, per motivi di sicurezza, da Autostrade per l’Italia nell’area della Galleria del Colle. I dispositivi, infatti, sono stati eliminati prima della galleria realizzando al loro posto strisce disegnate mentre sono stati mantenuti, per il momento, nella parte a Nord con il risultato che solo chi abita nelle zone in prossimità dell’accesso può dormire sonni tranquilli. Cosa che non accade, invece, per chi risiede nella parte successiva.

"Dopo la posa di tre serie di bande da parte di Autostrade – spiega il sindaco Giuseppe Carovani (nella foto in alto) – era emerso un forte disagio che avevamo fatto presente alla società in una lettera in cui chiedevamo che fossero trovate soluzioni alternative. Ora il problema in parte è risolto ma non interamente, quindi stiamo interloquendo con Autostrade per l’Italia chiedendo di trovare una soluzione diversa anche per le bande dopo la galleria che stanno continuando a creare un forte disagio. Abbiamo ricevuto rassicurazioni rispetto a un intervento per cercare di risolvere il problema: sappiamo che la prossima chiusura notturna del tratto autostradale è prevista per metà maggio e probabilmente si potrà operare in quella sede".

Intanto l’argomento, caldissimo, sarà al centro anche del prossimo consiglio comunale con due diversi atti: una interpellanza presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico-Centrosinistra Insieme e una interrogazione a risposta orale presentata dal gruppo Sinistra per Calenzano-Per la mia città-Calenzano Democratica: "Con il nostro atto – dice Maria Arena, capogruppo Pd-Centrosinistra Insieme – chiederemo che le bande siano completamente rimosse perché il rumore è insostenibile e che venga individuata una modalità diversa di dissuasione della velocità. Capiamo sicuramente i motivi di sicurezza perché quello è un tratto ad alta incidentalità ma, essendo vicino alle abitazioni, il disagio è evidente".

Nell’interrogazione, invece, il gruppo di Sinistra per Calenzano chiederà fra l’altro "se l’amministrazione sia stata avvisata o interpellata da Autostrade per l’Italia prima dell’installazione delle bande, e anche come si è effettivamente svolta l’interlocuzione con la direzione del IV tronco autostradale". Richiesti anche chiarimenti su cosa è stato già fatto e che cosa si intenda ancora fare per limitare il disagio.