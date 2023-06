Bambina scomparsa, sequestrato l’ex hotel: via allo sgombero

Firenze, 17 giugno 2023 – È in atto lo sgombero dell'ex hotel Astor, lo stabile occupato in via Maragliano a Firenze da dove sabato scorso è scomparsa la piccola Kata, la bambina peruviana di 5 anni che nel palazzo abita con la famiglia. Sul posto numerose le forze dell'ordine tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e municipale. Il tratto della strada dove si affaccia l'ex hotel e la strada laterale, via Boccherini sono bloccate al traffico. Il palazzo era stato occupato nel settembre scorso, vi abitano per lo più famiglie di origine peruviana e romena.

I primi occupanti sono usciti accompagnati dalla polizia: sono alcune donne, un uomo e un bambino di origine sudamericana. Le operazioni, almeno dall'esterno, sembrano svolgersi in ordine, senza problemi. Lo sgombero è coordinato dalla questura che è presente anche con il dirigente e il personale della Digos. Sul posto anche i vigili del fuoco che sono entrati con l'attrezzatura per poter aprire le porte eventualmente trovate chiuse. La risistemazione della famiglie sgomberate, da quanto spiegato, è a cura dei servizi sociali del Comune di

Firenze.

Lo sgombero è scattato in quanto l’immobile, dove abitavano abusivamente 17 famiglie per un totale di 54 persone, tra cui 19 minori, è stato posto sotto sequestro preventivo in base a un decreto richiesto dalla Dda e firmato dal gip. L’ipotesi di reato è invasione di edifici.

"I sopralluoghi compiuti dalla polizia giudiziaria", a seguito di un tentato omicidio del 28 maggio" e dell'ipotizzato sequestro di persona a scopo di estorsione” di Kata “del 10 giugno hanno confermato la presenza nell'immobile di numerosi nuclei familiari", fa sapere la Procura, che aggiunge: "Sussiste il pericolo che il protrarsi della condotta criminosa impedendo i necessari e urgenti lavori di ristrutturazione e messa a norma dell'edificio, agevoli o protragga le conseguenze del reato contestato o agevoli la commissione di altri reati".