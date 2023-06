Bambina scomparsa a Firenze, in azione i reparti speciali dell’Arma. Hotel Astor ai raggi x con tecniche ad alta tecnologia

Firenze, 17 giugno 2023 – Ispezione delle forze speciali dei carabinieri all’interno dell’ex hotel Astor sgomberato oggi e posto sotto sequestro dal giudice per le indagini preliminari. La perlustrazione è prevista per domani, 18 giugno, e parteciperanno pure i tecnici inviati dal Gis (Gruppo intervento speciale). Si tratta di specialisti esperti nell'uso di apparati tecnici ad alta tecnologia. La nuova operazione per cercare la piccola Kata, scomparsa una settimana fa, sarà agevolata dall'assenza di persone: oltre cento quelle che occupavano l’edificio, tutte ricollocate in quattro strutture di accoglienza una volta concluso lo sgombero dello stabile.

Altissima tecnologia a servizio dell’intervento del Silent team, squadra specializzata di stanza a Livorno del Gis. Grazie all’ausilio di camere termiche, martelli pneumatici silenziati e telecamere il Silent team indagherà su vuoti e intercapedini che potrebbero celarsi nella struttura. Anche i controsoffitti verranno passati ai raggi x grazie all’inserimento di fibre ottiche che ispezioneranno gli interni.