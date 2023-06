Bambina scomparsa, fiaccolata a Firenze: corteo per le strade, “Liberatela”

Firenze, 14 giugno 2023 – Una nuova manifestazione per la piccola Kata, la bambina di cinque anni scomparsa a Firenze nella giornata di sabato 10 giugno.

Si è trattato di una fiaccolata per le strade intorno all’ex Hotel Astor organizzata dalla comunità peruviana (cinquemila persone solo a Firenze, settemila considerando anche l’hinterland).

Un momento molto sentito, durante il quale la comunità ha fatto sentire una volta di più la sua voce: “Fate in modo che Kata torni da noi”.

Per la piccola tutta la città vive ore d’angoscia. Svanita nel nulla, si pensa ormai in maniera sempre più decisa, con il passare dei giorni, a un rapimento. Moltissimi dei partecipanti avevano in mano una candela, con cui hanno sfilato. Tanti i cartelli, come era accaduto anche nei giorni scorsi. “Tutti uniti per Kata”, si legge in alcuni striscioni. “Aiutateci a trovarla”, è lo slogan rivolto dai cittadini peruviani a tutta Firenze.