Che fine ha fatto Kata? Senza esito le ricerche della bambina scomparsa a Firenze

Firenze, 13 giugno 2023 – Che fine ha fatto Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa a Firenze, dall’ex hotel Astor lo scorso sabato 10 giugno? Le ricerche, a tre giorni dalla scomparsa, non hanno avuto alcun esito. Cresce la disperazione e l’ansia della mamma Katherine Alvarez, che ieri è stata ricoverata dopo aver ingerito candeggina. Proprio come il padre della piccola, che ha tentato il suicidio nel carcere di Sollicciano bevendo detersivo.

Si indaga per sequestro di persona a scopo di estorsione, ipotizzando che la vicenda sia collegata al racket degli affitti nell’ex albergo. Tracce dei presunti rapitori, tuttavia, non ce ne sono. E adesso si pensa che la bimba possa essere anche stata portata all’estero. Ieri gli inquirenti hanno acquisito un post su Facebook di alcuni occupanti dell’ex hotel. Peruviani, due dei quali non si riescono a trovare. “Ricordatevi che in Perù avete una famiglia”, si legge nel post su Facebook. Una minaccia? Le indagini sono in corso.