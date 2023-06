Bimba di cinque anni sparita: scatta il piano della Prefettura

Firenze, 11 giugno 2023 – Scatta il piano della Prefettura delle persone scomparse per la ricerca della bambina di cinque anni sparita a Firenze intorno alle 13 di sabato 10 giugno. Mia Kataleya Chicllo Alvarez, cinque anni, detta Kata.

La stessa Prefettura ha spiegato in un comunicato il dispositivo provinciale che entra in gioco in questi casi. Dopo una notte di ansia e ricerche, la domenica non ha portato nuove notizie. Il piano della Prefettura prevede in questi casi l’entrata in azione delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, e di altre forze della Protezione Civile.

La storia dell’ex Astor, l’edificio da cui è scomparsa la bambina

Decine di persone che appunto si occupano, coordinate dalla Prefettura, di cercare la bambina. Le attività di ricerca sono tutt’ora in corso e sono coordinate dall’Arma dei Carabinieri in stretto raccordo con la Prefettura e la Procura della Repubblica. Rivolgiamo un appello a chi fosse in possesso di notizie utili a rintracciare la piccola, di informare senza ritardo, attraverso il Numero Unico Emergenza 112, i carabinieri.