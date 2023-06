Bimba scomparsa a Firenze, la ricostruzione: è scesa a casa sua, poi il buio

Firenze, 11 giugno 2023 – Una notte intera di ricerche, con la comunità sudamericana completamente mobilitata per trovare una piccola sparita. La città di Firenze vive ore di incubo per la scomparsa di una bambina di cinque anni, Cataleya Alvarez.

Sono i carabinieri a indagare sulla bambina sparita nel nulla. Alle 13 di sabato 10 giugno è stata vista per l’ultima volta. Poi sembra come se il nulla l’abbia inghiottita. Cosa è successo? Le indagini sono a 360 gradi. Possibile, è la prima domanda, che nessuno nell’affollato quartiere di Novoli, dove è scomparsa, abbia visto una bambina vagare da sola?

Secondo le ricostruzioni, la mamma della bambina era a lavoro. La piccola, come spesso accade, era al piano di sopra, nella casa dello zio. Stava giocando con il cuginetto.

C’è stata una lite di bambini, i due avrebbero bisticciato. La bambina è quindi scesa a casa sua. E’ a questo punto che è scomparsa. Come riferisce lo zio, Cata (questo il soprannome della piccola), è andata a casa sua. Ma la mamma, rientrando da lavoro, non l’ha trovata. Salendo quindi e chiedendo agli altri familiari se fosse lì. E’ a quel punto che è scattato l’allarme, con le ricerche che minuto dopo minuto si sono fatte via via più affannose. I familiari, con il cuore in gola, hanno cercato nei dintorni del palazzo di Novoli dove abitano. Quindi l’allarme ai carabinieri e ai vigili del fuoco.

L’allerta è scattata anche sui social. La foto della bambina, condivisa dai profili Facebook dei familiari e dai gruppi dei sudamericani di Firenze, è andata in giro ovunque in Italia. La speranza è che qualcuno l’abbia vista, ma con il passare delle ore e la notte l’ansia, in tutti, è via via cresciuta.