Morsa da una vipera, bambina di 5 anni in ospedale

Firenze, 11 settembre 2023 – Paura a Ronta (Borgo San Lorenzo) per una bambina di 5 anni finita in ospedale dopo essere stata morsa da una vipera.

Tutto è accaduto lo scorso sabato 9 settembre. La piccola stava giocando nel giardino di casa quando ha avvertito una puntura a un dito del piede, senza però rendersi conto di cosa fosse successo.

Secondo quanto riferito dai genitori, la piccola avrebbe subito iniziato ad accusare malessere e per questo è stato immediatamente allertato il 118 che l’ha portata all’ospedale di Borgo San Lorenzo per i primi accertamenti.

Qui è stata ricoverata e sottoposta alle prime cure. La mattina seguente, non sapendo ancora con certezza quale animale l’avesse morsa o punta, la bambina è stata trasferita all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove è arrivata la diagnosi: si trattava di un morso di vipera.

Dopo alcune ore in rianimazione e trattata con siero antiveleno, la bimba si trova ora ricoverata all’ospedale pediatrico fiorentino per i dovuti accertamenti, ma le sue condizioni sarebbero per fortuna in miglioramento.