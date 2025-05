Bagno a Ripoli, studenti “messaggeri di salute” contro l’abuso di alcol

Firenze, 26 maggio 2025 – Educare alla consapevolezza, alla salute e alla responsabilità: con questi obiettivi si è concluso il progetto “Alcool: spirito sconosciuto”, promosso dal Rotary Club Bagno a Ripoli e rivolto agli studenti dell’Istituto Gobetti Volta. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, ha coinvolto 150 ragazzi, stimolando riflessioni sul consumo di alcol tra i giovani e le sue conseguenze non solo sanitarie, ma anche relazionali e giuridiche. Ideato e coordinato dalla Dott.ssa Patrizia Angiolini, il progetto si è chiuso con la premiazione del concorso creativo “Siamo messaggeri di salute”, che ha visto gli studenti cimentarsi nella realizzazione di video per sensibilizzare i coetanei. A trionfare è stato il cortometraggio “Quasi innocente” di Ginevra Balsamo, mentre una menzione speciale è andata a Gabriele Calì Nicotra e Diego Mannelli, autori del video “Non lasciare che l’alcool guidi la tua vita”. “La diffusione dell’alcool tra i giovani sta assumendo una dimensione allarmante – ha dichiarato il Preside Simone Cavari – e la scuola rappresenta un strumento fondamentale di prevenzione e formazione”. Soddisfazione anche da parte del Presidente del Rotary Club Bagno a Ripoli, Gianfranco Labile, che ha sottolineato la partecipazione attiva e interessata degli studenti, ribadendo l’impegno del Rotary nel promuovere progetti educativi ad alto impatto sociale. Un’esperienza che ha saputo coniugare informazione e creatività, trasformando i giovani in ambasciatori di un messaggio importante: quello di una cultura della salute che parte dal rispetto di sé e degli altri.