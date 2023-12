“Non è stato un incidente, li hanno uccisi”: orrore a Bagno a Ripoli, c’è un arresto

Bagno a Ripoli (Firenze), 12 dicembre 2023 – Un paese incredulo, una vicenda che, se il quadro verrà confermato, getta nell’angoscia Bagno a Ripoli e Osteria Nuova, la frazione dove nei giorni scorsi una coppia è stata trovata morta.

Adesso c’è un arresto e un’accusa di omicidio per un uomo di 45 anni che viveva a Bagno a Ripoli ma che è originario della Calabria. L’uomo è stato fermato dai carabinieri con accuse pesantissime. Avrebbe picchiato i due coniugi e quindi dato fuoco alla casa.

Il movente? C’è ancora stretto riserbo ma appunto Osteria Nuova è sotto choc per una coppia molto conosciuta. Dina Del Lungo e Umberto Della Nave, 83 anni entrambi. Una vita dedicata al lavoro. Lui aveva un negozio nella zona, una bottega molto conosciuta. Ricevevano l’aiuto di una badante, ma non per tutto il giorno e al momento della tragedia non era in casa.

E’ accaduto martedì 5 dicembre. Erano le 18.15 quando alcuni residenti della zona, vedendo il fumo dalla casa dei coniugi, hanno chiamato i vigili del fuoco. E’ intervenuto il distaccamento di Pontassieve, che ha trovato marito e moglie senza vita.

Si è subito pensato all’incendio di una termocoperta. L’uomo avrebbe cercato di aiutare la moglie a uscire da casa, ma entrambi sono stati sopraffatti da fumo e fiamme.

Gli approfondimenti dei carabinieri hanno poi portato alla terribile ipotesi. I riscontri e le indagini hanno fatto risalire al 45enne che avrebbe ucciso i due secondo le accuse.