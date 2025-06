Autostrade, i tratti chiusi in Toscana per lavori: ecco dove e quando

Firenze, 25 giugno 2025 – Stanno per cominciare una serie di chiusure per lavori sulla A1 e sulla A11. Molti tratti in Toscana subiranno chiusure notturne. Ecco i giorni, i tratti e le fasce orarie interessate e gli itinerari alternativi. A1 Milano-Napoli: chiuso per una notte il tratto Firenze Sud- Incisa Reggello in entrambe le direzioni Sulla A1 Milano-Napoli, dalle ore 22 del 28 giugno alle 6 di domenica 29 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa Reggello, in entrambe le direzioni, Roma e Firenze/Bologna, per consentire lavori propedeutici all'ampliamento del tratto. Nella stessa notte, ma con orario 21-6, saranno chiuse le aree di servizio "Chianti ovest" e "Chianti est", situate nel suddetto tratto, rispettivamente verso Roma e in direzione di Firenze/Bologna. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso Roma, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, seguire la segnaletica gialla indicante "Roma" e rientrare in A1 alla stazione di Incisa Reggello; verso Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, seguire la segnaletica gialla indicante "Bologna" e rientrare in A1 alla stazione di Firenze sud. A1 Milano-Napoli: chiusa per quattro ore notturne l’uscita della stazione di Firenze Sud Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle ore 22 del 26 giugno fino alle 2 del 27 giugno, sarà chiusa la stazione di Firenze sud, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze Impruneta. A1 Milano-Napoli: chiusa per quattro ore notturne l’uscita della stazione di Incisa Reggello Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle ore 22 del 25 giugno alle 2 del 26 giugno, sarà chiusa la stazione di Incisa Reggello, in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valdano. A11 Firenze-Pisa Nord: chiusa per una notte la stazione di Prato Est Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle ore 22 del 27 giugno alle 6 del 28 giugno, sarà chiusa la stazione di Prato est, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Prato ovest. A11 Firenze-Pisa Nord: chiuso lo svincolo di Sesto Fiorentino Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle ore 22 del 25 giugno, fino alle 6 del 26 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Sesto Fiorentino, in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di raggiungere l'area di servizio di "Firenze nord", sulla A1 Milano-Napoli e seguire poi le indicazioni Firenze Centro - Aeroporto. A11 Firenze-Pisa Nord: chiusure notturne della stazione di Altopascio

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione, nelle notti del 25, 26 e venerdì 27 giugno, con orario 22-6, sarà chiusa la stazione di Altopascio, in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni: in entrata verso Pisa: Capannori; in uscita per chi proviene da Firenze: Chiesina Uzzanese. A1 Milano-Napoli Panoramica: chiusure dei tratti Baccheraia - Rioveggio e Baccheraia - Pian del Voglio Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati questi provvedimenti di chiusura. Dalle ore 9 alle 18 del 25 e 26 giugno sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Pian del Voglio (km 237+200), verso Bologna. Di conseguenza, saranno chiuse le stazioni di Roncobilaccio, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze e di Pian del Voglio, in uscita per chi proviene da Firenze. Contestualmente sarà chiusa l'area di servizio "Roncobilaccio est", situata all'interno del suddetto tratto. Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque garantito attraverso la A1 Direttissima. In alternativa alla chiusura delle stazioni di Roncobilaccio e di Pian del Voglio, utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.