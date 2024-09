Autolinee Toscane: “Adeguare gli orari delle scuole per programmare i bus”

Firenze, 10 settembre 2024 - "Bisognerebbe avere la capacità di individuare gli orari precisi di aperture e chiusura delle scuole, in modo tale che noi siamo in grado di programmare fin dall'inizio in maniera più esatta" gli orari dei bus, perché "se tutti aprono alle 8.30, è difficile portare tutti alle 8.30 in dieci punti differenti". Lo ha affermato Gianni Bechelli, presidente di Autolinee Toscane, a margine della presentazione delle agevolazioni per il Tpl dedicate agli studenti universitari di Firenze. "E' una cosa che migliorerebbe sostanzialmente il servizio", sostiene Bechelli, secondo cui "molti Comuni cominciano a darci mano da questo punto di vista, e anche molte scuole sono disponibili a ragionarci per vedere se si realizza anche questo tipo di obiettivo". Più in generale, in vista della riapertura delle scuole, "il nostro servizio, anche grazie al rinnovo dei mezzi - ha osservato -, è un servizio che sta migliorando costantemente: non siamo ancora all'ottimo, ma ricordo che nella città di Firenze ormai il servizio esce quotidianamente intorno al 98-99%, e anche questo è un ottimo livello di servizio". Tuttavia, ha aggiunto il presidente di At, "basta trovare qualcosa per la strada, basta che ci sia uno che parcheggia male, e non solo un singolo bus, ma un sistema di bus entra in crisi per il rispetto degli orari. Dobbiamo lavorare, non solo per migliorare noi stessi come azienda, e lo stiamo facendo ma deve sempre più intensificarsi il rapporto fra autorità locali e il nostro servizio, perché è impensabile che le città possano vivere senza un servizio di Tpl sempre più efficiente, ma per far questo il rapporto con le istituzioni è decisivo, non parlo solo di corsie preferenziali ma di tutta l'attenzione al traffico".