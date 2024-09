Firenze scommette sulla mobilità green: sconti fino all'82% per gli studenti universitari

Firenze, 10 settembre 2024 - Buone notizie, si è svolta questa mattina la conferenza stampa che ha ufficializzato il rinnovo dell’accordo tra Autolinee Toscane, Il Comune e l'Università di Firenze, la Regione e Dsu Toscana, per garantire agevolazioni sul trasporto pubblico locale a favore degli studenti universitari. Il rinnovato accordo prevede sconti che possono raggiungere fino all’82% del costo del trasporto pubblico, un’importante misura volta a promuovere la mobilità sostenibile tra i giovani e ad agevolare l’accesso all’istruzione. Grazie a un contributo complessivo di 2 milioni e 200 mila euro, gli studenti potranno acquistare abbonamenti annuali a tariffe ridotte, che andranno dai 50 ai 60 euro in base alla fascia di reddito ISEE.

L'accordo

Le agevolazioni sono state rese possibili grazie alla sinergia tra diversi enti locali e regionali, che hanno contribuito al finanziamento del progetto. In particolare:

Il Comune di Firenze ha stanziato 600 mila euro;

L’Università di Firenze ha partecipato con un contributo di 500 mila euro;

La Regione Toscana ha fornito il maggiore apporto economico con 1 milione e 100 mila euro.

Questi fondi consentiranno di ridurre significativamente il costo degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, con agevolazioni che possono arrivare fino all’82% per gli studenti con redditi più bassi, favorendo così la mobilità sostenibile e l'accesso allo studio.

Come funzionerà l’agevolazione

A partire dal 21 settembre e fino al 30 novembre 2024, gli studenti dell’Università di Firenze potranno acquistare l’abbonamento agevolato per il trasporto pubblico locale, con validità dal 1° ottobre 2024 fino al 31 luglio 2025. L'agevolazione riguarderà l’intera area metropolitana fiorentina, coprendo autobus di linea, tramvia e servizi ferroviari inclusi nel territorio comunale di Firenze.

L’abbonamento agevolato è riservato agli studenti regolarmente iscritti all’anno accademico 2024-2025 ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico dell’Università di Firenze. Il costo varierà in base all’ISEE universitario (ISEEU):

50 euro per gli studenti con ISEEU inferiore o uguale a 36.151,98 euro (rispetto alla tariffa ordinaria di 278,70 euro);

65 euro per coloro che hanno un ISEEU superiore o che non presentano tale certificazione.

Come acquistare l’abbonamento

Per usufruire dell’agevolazione, è necessario registrarsi sul sito ufficiale di Autolinee Toscane (shop.at-bus.it).

Durante la registrazione, gli studenti dovranno selezionare l'opzione “Studente” o “Studente ISEE” e inserire nel campo “nome dell’istituto” la dicitura “UNIFI”.

Per gli studenti che hanno già superato i 26 anni, sarà invece necessario iscriversi come “ordinario” o “ISEE”.

Dichiarazioni

Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana:

"Diamo stabilità a un servizio che tiene insieme il sostegno al diritto allo studio, alla ricerca e alla mobilità sostenibile, garantendo agevolazioni che consentono di utilizzare bus, tram e il treno nell’area urbana. Le risorse che mettiamo a disposizione sono ben spese e oggi confermiamo un segnale forte di attenzione sia verso le esigenze delle ragazze e dei ragazzi che hanno scelto di studiare, sia verso la qualità della vita nel territorio fiorentino. Questa iniziativa è l'espressione del gioco di squadra. I nostri ragazzi sono sempre al centro della nostra volontà”.

Alessandra Petrucci, Rettrice dell'Università di Firenze:

"Ringrazio tutti per l'ottimo lavoro svolto in questi anni: il rinnovo dell’accordo a favore della mobilità studentesca rappresenta la dimostrazione dell'impegno concreto dell’Ateneo a sostegno del diritto allo studio e si inserisce tra le iniziative per favorire l'inclusione degli studenti universitari all'interno della città, tema questo a cui tengo particolarmente. La disponibilità ribadita dalle altre istituzioni, un unicum nel panorama nazionale delle città sedi di grandi atenei, mostra un segnale di attenzione a favore di Firenze come città universitaria e della sostenibilità ambientale. È un investimento forte ma giusto, affinché si consenta ai ragazzi di scegliere Firenze come luogo dei propri studi e spero che nei prossimi anni si possa anche migliorare".

Andrea Giorgio, Assessore alla mobilità del Comune di Firenze

"Questa è una collaborazione importante che meritava il contributo del Comune. Questa iniziativa si inserisce, infatti, nella strategia per aumentare l’utilizzo del trasporto pubblico e per renderlo più accessibile alle persone, soprattutto ai giovani. La convenzione per gli studenti universitari amplia ulteriormente la platea dei potenziali utenti del trasporto pubblico: tutti gli scritti all’Ateneo Fiorentino, indipendentemente dalla residenza, possono infatti acquistare abbonamenti a tariffa agevolata e utilizzare la rete del trasporto pubblico dell'area metropolitana fiorentina. Oltre a un impatto importante sul numero dei veicoli in circolazione, si tratta di una formidabile occasione per far scoprire a tanti giovani che muoversi con i mezzi è conveniente sia per loro che per la città. La nostra deve essere un'operazione culturale".

Gianni Bechelli, Presidente di Autolinee Toscane

"Siamo contenti di questo rinnovo: l’azienda collabora costantemente con le istituzioni per supportare convenzioni di questo tipo. Nel caso dell’Università, proprio perché sono coinvolti gli studenti, una nuova generazione che ha maggiore sensibilità ambientale, si tratta di una risposta ad una nuova esigenza: città più vivibili, più accessibili, meno inquinate. È una visione europea, diffusa, a cui dobbiamo dare una forte risposta, dal nostro lato nel dare un servizio efficiente, dal lato istituzionale nel fare scelte economiche e infrastrutturali che possano valorizzare al massimo la migliore qualità della vita e delle città".