Tramvia, l’annuncio del Viminale: "Sicuri a bordo con la ’polmetro’"

di Stefano Brogioni

FIRENZE

Dopo le aggressioni agli autisti ed altri episodi che hanno destato senso di poca sicurezza a bordo tra i passeggeri, sulla tramvia arriva la "polmetro".

Si tratta di sezioni della polizia di Stato, di recentissima istituzione, specializzate nell’antiborseggio. Sono già attive nelle linee sotterranee di Roma, Milano e Napoli e, come ha anticipato la sindaca Sara Funaro dopo una telefonata con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi ha promesso questi agenti anche a Firenze.

L’ufficialità arriverà in occasione della visita del massimo rappresentante del Viminale in città. Intanto, però, destra e sinistra si contendono il merito di questa iniezione di sicurezza nella città duramente messa alla prova dalla rapina di via Maso Finiguerra.

"La notizia che anche a Firenze potrà essere messa in campo la Polmetro, la sezione, istituita di recente dal Viminale, è non solo un’ottima notizia per tutti i fiorentini, ma può diventare la chiave di volta per restituire davvero sicurezza alla città", commentano i consiglieri di Fratelli d’Italia a Palazzo VecchioAngela Sirello, Alessandro Draghi, Matteo Chelli e Giovanni Gandolfo.

"Un grazie va senza dubbio al Ministro Piantedosi, ma lo estendiamo a tutto il governo che sta dimostrando di affrontare con grande concretezza non solo i dossier nazionali, ma anche i problemi delle grandi città italiane", concludono i consiglieri del partito di Giorgia Meloni.

La sindaca ha ringraziato Piantedosi "per l’attenzione anche perché varie richieste erano emerse sia in sede di Cosp sia di altri confronti. E per la volontà di venire sul territorio per affrontare insieme a noi, forze dell’ordine e prefettura, una delle questioni che è più importante, quella della sicurezza, sia per questa risposta aggiuntiva che potrà arrivare presto".

Capitolo sicurezza degli autisti. La questione è stata oggetto anche del consiglio comunale di ieri, durante il quale l’assessore alla sicurezza Andrea Giorgio ha ricordato che oggi ci sarà un summit in prefettura in vista dell’adozione di una vigilanza e che il 16 settembre sarà convocato un tavolo con la categoria dei trasporti.

"E’ un problema reale che già si era posto qualche mese fa e a fronte del quale l’amministrazione aveva sollecitato le aziende che gestiscono le tramvie di costruire un meccanismo di controlli a bordo", ha dichiarato Giorgio, rispondendo a una domanda del Movimento 5 Stelle. "Nel prossimo Cosp dovremo definire le modalità del servizio sperimentale che Gest ha messo a disposizione e che è finanziato anche dall’amministrazione".

Quello che partirà sulla tramvia, ha ricordato ancora l’assessore, è un servizio sperimentale che vedrà vigilantes a bordo delle tramvie impegnati per garantire la sicurezza tanto dei passeggeri quanto dei guidatori".

"Le continue aggressioni nei confronti dei conducenti di tramvia e autobus, ma anche a danno di cittadini che ogni giorno utilizzano i mezzi pubblici, non può essere più tollerata", dischiarato il pentastellato Masi.