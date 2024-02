Firenze, auto finisce negli scavi della tramvia

Firenze, 20 febbraio 2023 – Incidente in piazza Libertà a Firenze, ieri sera poco prima delle 22. Un’automobile per cause ancora da accertare, ha sfondato la recinzione dei cantieri della tramvia ed è finita con tre ruote nella buca degli scavi vicino all’incrocio con viale Matteotti.

«Saranno state le 21,50: ho visto una Mercedes station wagon nera che invece di affrontare la curva a destra è proseguita dritta – racconta un testimone – Per fortuna in quegli stessi attimi stava passando una macchina della polizia municipale e gli agenti si sono fermati ad assistere l’incidentato».

Sono conseguiti rallentamenti al traffico fin verso le 22,30, causati sia dal restringimento di carreggiata per le operazioni di recupero, sia da curiosi che si soffermavano a guardare. Carlo Casini