Attività motoria per soggetti fragili e disabili, pubblicato l'avviso del Comune di Firenze

Firenze, 7 dicembre 2024 - Il servizio sport e politiche giovanili del Comune sta per avviare un'indagine di mercato finalizzata alla ricerca di soggetti esterni ai quali affidare il servizio di insegnamento di attività motoria rivolta a soggetti con disagi, fragilità, bisogni speciali e/o disabilità. Il servizio, riporta una nota di Palazzo Vecchio, si svolgerà in tre ambiti distinti: palestre comunali, piscina Costoli, case circondariali ed è finanziato con fondi europei nell'ambito delle attività del programma Nazionale “Metro plus 2021-2027”, Priorità 4 “Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale” - Azione 4.4.11.1 “Integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale” - operazione FI4.4.11.1.c - “Sport per tutti”. L'appalto avrà una durata biennale con decorrenza 1° febbraio 2025, prevede il possibile rinnovo per il biennio 2027-2028 ed appendice fino al giugno 2029. I corsi saranno offerti gratuitamente alla cittadinanza, per la motoria nelle palestre comunali si prevedono 14 ore settimanali (546 ore annue nel 2025), 9 per le attività nella piscina Costoli (279 ore annue nel 2025) e 42 ore (2.016 ore annue nel 2025), per lo sport nelle case circondariali. Il valore complessivo dell’appalto, incluso anche il possibile prolungamento fino a giugno 2029.