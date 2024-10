Assalto nell’androne. Seguita dal tram fino a casa. Anziana rapinata a Statuto

L’hanno pedinata, studiato i suoi movimenti e poi rapinata. La vittima è una pensionata fiorentina di 76 anni, aggredita martedì sera nell’androne del suo palazzo, in zona Statuto, da due balordi fuggiti poi con soldi e carte di credito. Tutto ha inizio, secondo quanto ricostruito dalla polizia, a bordo della tramvia, dove l’anziana è stata adocchiata dai due e poi seguita in strada. Il pedinamento è durato fino alla porta del condominio della signora, che una volta dentro è stata attaccata alle spalle. Una manciata di secondi, nei quali i due l’hanno immobilizzata e derubata. Secondo quanto da lei raccontato agli agenti, uno l’ha afferrata per il collo, mentre l’altro le ha scippato la borsa che contentava soldi, portafoglio e carte di credito. La coppia di ladri si è data poi alla fuga uscendo in strada. A quel punto i due si sono disfatti della sacca e sono scappati insieme, lasciando la donna in stato di choc.

La signora, che non ha riportato ferite gravi e ha scelto di non ricorrere alle cure mediche del 118, ha dato subito l’allarme chiamando il 112 Nue. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e un’ambulanza. Sono in corso le indagini per ricostruire i momenti precedenti all’aggressione. Al vaglio le telecamere delle zona e quelle poste al’interno del convoglio della tramvia e in prossimità della fermata dello statuto, che potrebbero aver rispeso i due rapinatori.

La vicenda arriva a poche settimane di distanza dall’aggressione in via Finiguerra, dove un 91enne è stato rapinato sempre nell’androne di un palazzo, rovinando poi a terra ed entrando in come. L’anziano, che adesso è fuori pericolo ed è tornato cosciente dopo tanti giorni trascorsi in ospedale tra la vita e la morte, fu attaccato da una senza tetto, che si appropriò del suo portafoglio, per darsi poi alla fuga.

