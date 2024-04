Appalti pubblici: in arrivo nuove disposizioni

Firenze, 16 aprile 2024 - Licenziata a maggioranza in commissione Bilancio del Consiglio regionale, con l’astensione di due gruppi di opposizione, la proposta di legge della Giunta toscana per riorganizzare il sistema degli appalti pubblici a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti che introduce, tra l’altro, la figura di responsabile unico di progetto in sostituzione del responsabile unico del procedimento Le nuove disposizioni organizzative intendono modificare la legge regionale 38/2007 proprio per: disciplinare il modello organizzativo per la nomina del responsabile unico di progetto (Rup) e dei responsabili del procedimento di fase; dettare le disposizioni organizzative per la verifica della documentazione amministrativa, per la presidenza delle gare e le disposizioni operative per l’approvazione degli atti di programmazione degli acquisti di beni e servizi e lavori pubblici della Giunta.