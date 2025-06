A 94 anni in carcere, disposta la detenzione ai domiciliari

Firenze, 10 giugno 2025 – Svolta nel caso del detenuto di 94 anni. L’ex imprenditore fiorentino finito quattro giorni fa in carcere a Sollicciano oggi, 10 giugno, è stato dapprima trasferito all’istituto penitenziario Gozzini di Firenze, e infine è arrivata l’ordinanza d’urgenza del magistrato di sorveglianza Maria Elisabetta Pioli, che ha disposto la detenzione ai domiciliari.

La notizia aveva destato scalpore in tutta Italia. Tenere in uno dei peggiori penitenziari d’Italia un anziano, a 94 anni, con gravi problemi di deambulazione. R.C., ex imprenditore fiorentino, si trovava in carcere per una condanna diventata definitiva per reati di natura finanziaria commessi all’età di 80 anni. Il suo avvocato Luca Bellezza aveva spiegato che si trattava di fatti “molto risalenti” che però non avevano impedito al giudice del tribunale di Firenze di spedire l’uomo dietro le sbarre. L’ultranovantenne era comunque seguito per tutto il tempo di detenzione da medici e operatori sanitari.

Nonostante le cure del caso, l'anziano si trovava in un’ala del carcere dove proprio domenica scorsa due detenuti avevano dato fuoco a una cella e un agente della polizia penitenziaria era rimasto intossicato. “Un fatto incredibile – aveva commentato il garante dei detenuti toscani, Giuseppe Fanfani – Non posso giudicare il provvedimento del giudice, ma trovo difficile immaginare che sia pericoloso un uomo di 94 anni”. “Non c’è reato, non c’è colpa che possa pretendere come riparazione la disumanità”, aveva aggiunto don Vincenzo Russo, ex cappellano di Sollicciano.