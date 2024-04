Anziani in vacanza, ecco come. Dal 15 aprile si può prenotare un appuntamento telefonico

Firenze, 5 aprile 2024 - Mare, montagna e località termali: sono le destinazioni dei soggiorni estivi per gli anziani fiorentini autosufficienti che vogliono trascorrere alcuni giorni in vacanza fuori città la prossima estate. Dal 15 aprile è possibile prendere un appuntamento telefonico per iscriversi ai soggiorni dedicati alla terza età nelle località di Lido di Camaiore, Viareggio, Rivazzurra di Rimini, Misano Adriatico, Milano Marittima, Pian degli Ontani, Cavedago, Abbadia San Salvatore e Abano Terme.

Le iscrizioni per i prenotati che usufruiranno del contributo per Isee sotto i 14.000 euro, inizieranno il 6 maggio, mentre per tutti gli altri prenotati (ovvero per chi pagherà l’intera quota del soggiorno) inizieranno il 9 maggio. “I soggiorni estivi per gli anziani autosufficienti sono una bella e importante iniziativa- ha detto l’assessore a Welfare Sara Funaro -, che ha effetti positivi sulla salute fisica e mentale dei cittadini da 60 anni in su. Questi soggiorni sono un vero toccasana per questa fascia di popolazione, anche dal punto di vista della socializzazione, sono un potente antidoto contro la solitudine, che è la peggiore nemica per i cittadini più su con l’età. Cambiare aria e trasferirsi in un luogo di villeggiatura per trascorrere alcuni giorni lontani dalla città e dalla routine è il modo migliore per rilassarsi e per fare conoscenze nuove”.