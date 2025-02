Ancora violenza sugli autobus: "Mi faccia vedere il biglietto". Lui prende a schiaffi l’autista

Ha chiesto il biglietto ad un passeggero, ha ricevuto uno schiaffo. È successo stamani ad un autista di Autolinee Toscane in servizio sulla corsa delle ore 6.50 della linea 365 che da Panzano conduce a Firenze. L’episodio è avvento al momento della partenza, quando l’autobus era ancora a Panzano. A tirare lo schiaffo è stato un ventenne magrebino, a quanto pare non nuovo a episodi simili che probabilmente dà in escandescenze quando è sotto l’effetto di qualche dipendenza. Come spiega Autolinee Toscane, una volta aggredito l’autista ha fermato il bus, ha avvertito la centrale operativa che a sua volta ha chiamato i carabinieri. Il fatto ha ovviamente creato disagi per i passeggeri a bordo, specie studenti diretti a scuola. Sono, infatti, dovuti scendere e attendere la partenza della corsa successiva, circa 10 minuti dopo. La corsa è infatti saltata e si verificati difficoltà anche su quelle successive. L’azienda metterà a disposizione delle forze dell’ordine le immagini della videosorveglianza di bordo così da accertare l’esatta dinamica dell’episodio e procederà con la presentazione di denuncia per interruzione di pubblico servizio. Nei confronti dell’aggressore, essendo i carabinieri intervenuti per i rilievi del caso, si procederà con denuncia d’ufficio. Tra gli episodi attribuiti al magrebino, quello che a gennaio un ragazzo si è beccato una schiaffo perché si voleva sedere su un sedile del bus troppo vicino a lui. Un adulto é intervenuto e ha detto di voler chiamare i carabinieri e anche lui si è beccato un destro. Tra gli episodi ci sarebbe anche uno capitato per strada a Panzano quando si è rivolto ad una ragazza con un apprezzamento non proprio galante e questo ha scatenato la reazione del fidanzato della giovane donna. Il sindaco Paolo Sottani ha espresso piena solidarietà all’autista che svolgeva il proprio lavoro. Solidarietà e vicinanza è stata espressa anche dal presidente di At, Gianni Bechelli.

Andrea Settefonti